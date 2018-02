Betrunkener Jugendlicher greift Busfahrer an

Dresden. Ein Busfahrer der Dresdner Verkehrsbetriebe ist am Mittwochabend in Dresden-Mickten von einem Jugendlichen (17) angegriffen worden. Der Jugendliche aus Tschechien wollte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag an der Haltestelle Wächterstraße in einen Bus der Linie 64 in Richtung Trachenberge einsteigen. Als der Fahrer (55) nach seinem Fahrausweis fragte, wurde er von dem jungen Mann beschimpft. Anschließend schlug der 17-Jährige ihn mit der Faust ins Gesicht und rannte aus dem Bus, hieß es im Polizeibericht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Polizei konnte den Jugendlichen noch in der Nähe des Tatortes stellen. Er stand offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss. Ein sofort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. (szo)

