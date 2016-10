Betrunkener Hondafahrer verursacht Riesenschaden Ein 30-Jähriger rast in Pirna auf eine Verkehrsinsel zu, verliert die Kontrolle und demoliert etliche Fahrzeuge.

21 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Sonntag in Pirna-Copitz. Wie die Polizei mitteilte, geht das auf das Konto eines 30-jährigen Honda-Fahrers. Der Deutsche war gegen 1.40 Uhr aus Richtung Sachsenbrücke auf der Pratzschwitzer Straße unterwegs. Allerdings war er viel zu schnell, um zwischen einer Verkehrsinsel und dem linken Bordstein der Straße durchzukommen. So stieß der Wagen erst mal gegen die Verkehrsinsel, dann gegen den Bordstein. Doch nahezu ungebremst schnellte er weiter über die Gegenfahrbahn, über den linken Grünstreifen, den linken Radweg sowie eine Wiese und geriet auf die Parkfläche des Wohngebietes am Robert-Klett-Ring.

Dort streifte das Auto sechs abgestellte Wagen der Marken Skoda, Mazda, Suzuki, Citroën, Renault und Nissan. Auf seiner Fahrt über den Rasen riss es mehrere Jungbäume um und kam schließlich an einem Sperrbügel vor einem Baum zum Stehen. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer 1,46 Promille Alkohol im Blut. Nun muss sich der Mann nicht nur wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern auch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. (SZ mit df)

