Betrunkener flüchtet

nach Verkehrsunfall

Lauta. Am Freitagmorgen (22. Dezember / gegen 4.45 Uhr) meldete ein Bürger, er habe auf der B 96 kurz vor dem Ortseingang Lauta Dorf einen verlassenen Škoda mit angeschalteter Warnblinkanlage gesehen. Der Wagen wies Unfallschäden im Frontbereich auf, beide Airbags waren ausgelöst. Personen waren nicht vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw durch den Täter ohne Wissen des Nutzers nach einem Zechgelage benutzt wurde, um einen weiteren Kumpel zu besuchen. Auf dem Weg dorthin fuhr er mit zu hoher Geschwindigkeit in eine Garagenzufahrt und kollidierte dabei frontal mit einer der Garagen. Er verließ den Unfallort, um den Škoda wieder zum ersten Zechkumpan zurück zu fahren. Was er jedoch nicht bemerkte, war die aufgerissene Ölwanne. Durch den Ölverlust blieb das Fahrzeug auf der B 96 stehen. Ermittlungen machten einen 32-Jährigen bekannt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Täter war geständig. Er besitzt keine gültigen Fahrerlaubnis. (tj/red/JJ)

83-jähriger stirbt wegen

defekten Öl-Ofen-Rohres

Schwarzheide. Wie jeden Tag fuhr auch am Freitag, dem 22. Dezember der Sohn zu seinem 83-jährigen Vater in die Mückenberger Straße. Als er gegen 10.25 Uhr die Haustür des Einfamilienhauses öffnete, kam ihm starker Rauch entgegen. Er fand seinen Vater leblos im Bett vor und alarmierte die Rettungskräfte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt das Leben des 83-Jährigen nicht retten. Die Feuerwehr fand im Keller ein defektes Rohr eines Öl-Ofens. Dieses hat nach bisherigen Erkenntnissen zur Qualm-Entwicklung mit den bösen Folgen geführt. (red/JJ)

