Betrunkener fährt gegen Zaun Beim Überholen verliert ein 35-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt ins Schleudern.

Glaubitz. Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Großenhainer Straße.

Ein aus Richtung Großenhain kommender Fahrer (35) eines Ford Mondeo kam beim Überholen ins Schleudern und stieß gegen einen Grundstückszaun. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Der 35-Jährige wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholwirkung verantworten müssen.

Am Zaun und am Auto entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2 500 Euro. (szo)

