Betrunkener belästigt zwei Mädchen

Ein betrunkener Mann hat am Montag, gegen 17.45 Uhr, am Busbahnhof in Löbau zwei Jugendliche sexuelle belästigt. Der 60-jährige Deutsche soll die beiden 15-jährigen Mädchen unsittlich berührt haben. Eine Streife des Einsatzzuges der Polizeidirektion und Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach trafen die Beteiligten vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten verwiesen ihn des Ortes. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (SZ)

