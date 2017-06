Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und Stau Audi mit Anhänger kommt auf der Autobahn von der Fahrbahn ab.

Symbolfoto © dpa

Weißenberg. Ein 55-jähriger Audifahrer hat am Sonnabendmorgen auf der Autobahn 4 an der Anschlussstelle Weißenberg in Richtung Görlitz für einen Unfall gesorgt. Der Audi A 4 samt Stema-Anhänger kam auf Höhe des Kilometers 68,9 er erst nach links und in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide kollidierten mit der jeweiligen Schutzplanke am Fahrbahnrand. Aufgrund dessen wurde die mitgeführte Ladung (Baumaterialien, Fahrräder, Fahrzeugteile sowie Farbbehälter) auf der Fahrbahn verteilt.

Der Fahrzeugführer sei bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Weiterhin waren die am Pkw angebrachten amtlichen deutschen Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben. Das vom Unfallverursacher genutzte Fahrzeug war außerdem nicht zugelassen.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro. Das Gespann war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine ansässige Firma abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf etwa sieben Kilometern. Die Fahrbahn wurde durch eine örtliche Reinigungsfirma gesäubert. Der Pkw-Lenker muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und anderen Verstößen verantworten. (szo)

