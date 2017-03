Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle

Zittau. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen auf dem Hirschfelder Ring in Zittau abgestellten silbergrauen VW Passat gestohlen. Der etwa 25 Jahre alte Pkw, der vorübergehend stillgelegt war, trug das entwertete Kennzeichen ZI-PD 715. Der Zeitwert des Fahrzeuges wurde auf etwa 300 Euro beziffert. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Einbruch in einen Schuppen

Zittau. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonnabend in einen Schuppen auf der Mühlstraße in Zittau eingebrochen. Sie entwendeten einen Motorroller, mehrere Werkzeugmaschinen und Werkzeuge. Der Motorroller wurde in unmittelbarer Tatortnähe wieder aufgefunden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)