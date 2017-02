Unbekannte brechen in Bürogebäude ein Görlitz. In der Nacht zu Sonnabend sind Unbekannte in ein Büro eines Mehrfamilienhauses in der Struvestraße eingebrochen. Die Täter drückten gewaltsam die Hauseingangstür auf. Im Erdgeschoss des Hauses hebelten sie die Eingangstür zu den Büroräumen auf. In den Räumen öffneten die Täter mehrere Schränke und durchwühlten diese. Gestohlen wurden eine Fotokamera und 120 Euro Bargeld. Der Sachschaden beträgt etwa 1050 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminaldienst des Polizeirevier Görlitz übernommen.

Autoknacker räumen BMW aus Neusalza-Spremberg. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das am Turnerweg in Friedersdorf geparkt war. In dem BMW 525 befanden sich fünf Jacken und eine Damenhandtasche, auf die es die Täter abgesehen hatten. Das Diebesgut hat einen Wert von 830 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeirevier Zittau ermittelt.

Zwei Männer bei Unfall verletzt Eibau. Am Sonnabend gegen 13:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Der 28-jährige Fahrer eines Opel befuhr die Neueibauer Straße und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den VW Golf im Gegenverkehr. Der 45-jährige Fahrer des Golf und der 28-Jährige wurden beim Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 12000 Euro.

Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab Neißeaue. Am Sonnabendnachmittag hat sich in Deschka ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 32-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde. Der junge Deutsche befuhr mit seinem Audi A4 die Staatsstraße 127 von Zodel nach Deschka. Am Ortseingang Deschka kam der Fahrer mit dem Auto nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch ein angrenzendes Grundstück, weiter durch ein Tor und kam danach an einem Bordstein zum Stehen. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,56 Promille festgestellt. Er musste aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Pkw und am Grundstück des Geschädigten wird auf etwa 17000 Euro beziffert.