Betrunkenem Fahrer droht jetzt Gefängnis Mit einer kuriosen Begründung drückt sich ein Radebeuler vor der Gerichtsverhandlung. Doch das nützt ihm nichts.

Erst trinken und sich dann ans Steuer setzen, das geht schief. Einem Radebeuler, der das immer wieder tut, droht nun sogar Gefängnis. © Symbolbild/dpa

Ein Platz bleibt leer am Donnerstag im Saal 1 des Meißner Amtsgerichtes. Es ist der das 33-jährigen Angeklagten aus Radebeul. Immerhin: Einen Tag zuvor hat er sich im Gericht gemeldet. Und eine kuriose Begründung für sein Fernbleiben geliefert. Er sei derzeit in Spanien, habe dort aber dummerweise seinen Ausweis verloren. Weil er sich um ein Ersatzdokument kümmern müsse, habe er den Rückflug verpasst, könne deshalb nicht zum Gerichtstermin erscheinen.

Vorgeworfen wird dem Radebeuler eine Straftat, die er schon des Öfteren beging. Er soll alkoholisiert Auto gefahren sein. Mehrfach wurde er deshalb, und weil er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, schon verurteilt, sogar in Polen. Das dortige Bezirksgericht verdonnerte ihn sogar zu einer dreimonatigen Haftstraße auf Bewährung. Außerdem musste er 5 000 Zloty zahlen. Zudem hat er in Polen ein vierjähriges Fahrverbot. Seinen polnischen Führerschein musste er schon zu seiner letzten Verhandlung am Meißner Amtsgericht im Januar dieses Jahres abgeben. Er wurde an die polnische Behörde zurückgeschickt. Seinen deutschen Führerschein ist der Mann schon lange los.

Auch im Januar saß er vor Gericht, weil er betrunken mit seinem Mercedes gefahren war und mal wieder erwischt wurde. Nach einer Geburtstagsfeier tranken er und seine Frau in einer Sporthalle in Radebeul weiter. Die dortigen Gastgeber waren beim Aufräumen, als das Pärchen eintraf. Gefahren war die Frau, doch auch die war betrunken, hatte 1,68 Promille Alkohol im Blut. Deshalb wohl schaffte sie es nicht, den Mercedes durch eine fünf Meter breite Ausfahrt zu lenken, blieb an dem Tor hängen.

Danach nahmen die beiden einen Fahrerwechsel vor. Jetzt setzte sich der Mann ans Steuer, schaffte es unfallfrei bis nach Hause. Und das mit knapp 2,5 Promille. Alle Achtung. Der Mann ist Alkohol gewöhnt. Sein Pech: Bekannte, die das Pärchen zuvor vergeblich versuchten, an der Weiterfahrt zu hindern, hatten die Polizei alarmiert. Die erwischte die beiden gerade noch, als sie ins Haus gehen wollten. Der Mann stand noch in der Autotür, der Schlüssel steckte im Zündschloss.

Als er die Polizisten sah, wollte er fliehen, doch das misslang. In Deutschland kam der Radebeuler wegen seiner Trunkenheitsfahrten bisher immer mit Geldstrafen davon. Auch im Januar verhängte die Richterin nur eine Geldstrafe von gerade mal 700 Euro mit der Begründung, der Mercedes-Fahrer habe ja ein so geringes Einkommen. Jetzt kann es sich sogar einen Spanienurlaub leisten. Die Geldstrafe hat er schon bezahlt, ansonsten wäre sie in das jetzige Urteil einbezogen worden.

Obwohl er nicht erschienen ist, wird er verurteilt. Auf Antrag des Staatsanwaltes geht das Gericht ins Strafbefehlsverfahren über. Dann gibt es ein Urteil ohne Hauptverhandlung. Wegen Trunkenheit im Verkehr wird der Radebeuler nun erstmals in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt. Die vier Monate muss er aber zunächst nicht absitzen. Er bekommt drei Jahre Bewährung. Setzt er sich in dieser Zeit an Steuer, rückt er wieder ein. Zudem wollte der Richter auch das Fahrzeug einziehen, weil es Tatmittel ist. Dies sei nicht mehr möglich, sagt die Verteidigerin des Angeklagten . Nach ihren Informationen habe er den Mercedes inzwischen verkauft. Einen Führerschein bekommt er – wenn überhaupt – frühestens in zwei Jahren zurück.

