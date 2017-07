Betrunkene Radfahrer erwischt Die Radler fallen der Polizei in der Nacht zu Sonnabend auf. Alle haben deutlich mehr als zwei Promille intus.

Polizisten haben im Landkreis Meißen in der Nacht zu Sonnabend in Riesa und Radebeul betrunkene Radfahrer gestoppt. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, stoppten die Beamten gegen 23.40 Uhr auf der Goethestraße in Riesa zwei Männer. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben bei dem 25-Jährigen einen Wert von 2,26 Promille. Der 29 Jahre alte Radfahrer pustete 2,6 Promille.

Etwa zur selben Zeit wurden Polizeibeamte in Radebeul auf einen 29-jährigen Radfahrer aufmerksam. Weil der Mann mit seinem Rad auf dem Gehweg fuhr, kontrollierten ihn die Streifenpolizisten. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,04 Promille. Gegen alle Drei wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SZ)

