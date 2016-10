Betrunkene legt Feuer in Zittauer Hotelzimmer Die Frau soll am Montagmorgen im Hotel „Schwarzer Bär“ Brand ausgelöst haben. Dank viel Glück hält sich der Schaden in Grenzen.

Durch einen Brand im Hotel „Schwarzer Bär“ am Zittauer Ottokarplatz ist in der Nacht zum Montag ein Zimmer unbewohnbar geworden. Darüber informiert die Polizei. Eine 49-jährige Deutsche, die in dem Zimmer geschlafen hat, wird laut Polizei verdächtigt, Feuer gelegt zu haben.

Laut Lutz Kellotat, Inhaber des Hotels „Schwarzer Bär“, hatte die Frau bereits die Nacht zum Sonntag in seinem Hotel verbracht und dann ihren Aufenthalt um eine Nacht verlängert. In der Nacht zum Montag sei es dann zum Brand gekommen. Lutz Kellotat kann es noch immer kaum glauben, dass der Vorfall noch relativ glimpflich für die anderen Hotelgäste, die Hotel-Mitarbeiter sowie das Haus ausgegangen ist. „Der Vorfall hat nur geringe Auswirkungen auf den Hotelbetrieb. Da haben wir ganz großes Glück gehabt“, sagt Kellotat. Entdeckt hat den Brand ein Gast, der am Montagmorgen zum Hotel kam. „Der Mann hat gesehen, wie aus einem Fenster Rauch kam und hat die dort wohnende Frau gefragt, ob alles in Ordnung sei“, sagt Lutz Kellotat. „Die Frau sagte ja. Doch der Hotelgast informierte unsere Mitarbeiter und hat dann gemeinsam mit einer Mitarbeiterin die Tür zu dem Zimmer aufgedrückt.“ Das sei schwer gewesen, da sich die 49-Jährige im Zimmer gegen die Tür stemmte, sagt Kellotat. Er hat mittlerweile in Erfahrung gebracht, dass der Vorfall wohl familiäre Probleme der Frau zum Hintergrund hat. Bei der Kontrolle der 49-jährigen Frau durch die Polizei wurde Alkoholeinfluss festgestellt: Das Messgerät zeigte 2,1 Promille an, teilt die Polizei mit.

Das Zimmer ist nach der Aktion unbewohnbar. Große, tiefe Brandflecken im Bett, der Fußboden verschmort, Gardinen, Decken und Kissen verbrannt. „Die Frau hat mit Rotwein im Bett gelegen und geraucht. Da ist es wohl zum Feuer gekommen“, sagt Lutz Kellotat. Er beziffert den Schaden auf 5 000 Euro. „Zum Glück übernimmt die Versicherung den Schaden. Dass bei dem Brand kein Rauch in andere Hotelzimmer zog, führt Kellotat darauf zurück, dass die Frau das Zimmerfenster geöffnet hatte. Außerdem hat sie das Feuer selbstständig gelöscht, schreibt die Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. (sz/se/tc)

