Betrunkene in Auto eingeschlossen Bei einem Diebstahl in Meißen lösen zwei Männer Alarm aus. Als ihr Fluchtwagen versagt, verschließen sie ihn und türmen.

In diesem Kleinwagen ließen Diebe eine 19-Jährige zurück. © Claudia Hübschmann

Ein scheinbar gewöhnlicher Ladendiebstahl hat am Mittwochmorgen einen kuriosen Verlauf genommen. Nach Polizeiangaben verließen zwei Männer gegen 7.15 Uhr einen Einkaufsmarkt an der Ferdinandstraße in Meißen. Als einer der Beiden die Warensicherungsanlage passierte, löste diese Alarm aus. Daraufhin flüchteten die Männer auf den Parkplatz, wo sie ihren Fluchtwagen abgestellt hatten. Der Kleinwagen ließ sich jedoch nicht starten. Als die Männer bemerkten, dass eine Marktangestellte die Polizei gerufen hatte, verschlossen sie den Wagen und flüchteten.

So weit, so normal. Doch die eintreffenden Polizeibeamten fanden auf dem Rücksitz des Autos eine Frau – in scheinbar hilfloser Lage. Sie reagierte weder auf Ansprechen noch auf Klopfen. Die Polizisten schlugen daraufhin eine Seitenscheibe ein, um ihr zu helfen. Es stellte sich dann jedoch heraus, dass die 19-jährige Deutsche lediglich infolge ihrer Alkoholisierung von 1,56 Promille nicht mehr ansprechbar war.

Im Auto selbst fanden die Beamten schließlich auch einen Hinweis auf die mutmaßlichen Ladendiebe. Der Bruder des inzwischen ermittelten Fahrzeughalters hatte seinen Ausweis im Wagen zurückgelassen. Damit konnten die Beamten zielgerichtet nach den beiden Männern suchen - mit Erfolg. Der 27-jährige Fahrzeughalter (0,96 Promille) sowie sein 22-jähriger Bruder (1,7 Promille) konnten in der Nähe gefunden werden. Diebesgut hatten die beiden gebürtigen Kasachen jedoch nicht bei sich. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Ladendiebstahls aufgenommen. (SZ)

