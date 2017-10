Betrunkene Frau verspritzt Diesel

Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag von einem Grundstück an der Karl-Liebknecht-Straße einen schwarzen BMW X3. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Fahrzeuges wurde auf rund 50000 Euro beziffert.

Auf zwei Toyota Auris hatten es Autodiebe in der Nacht zum Montag in Striesen abgesehen: Von der Mosenstraße verschwand ein roter Auris Hybrid. Der Neuwert des erst ein Jahr alten Fahrzeuges betrug rund 25000 Euro. Von der Haydnstraße verschwand ebenfalls ein roter Toyota Auris. Mit rund 24000 Euro wurde der Wert des acht Monate alten Fahrzeuges angegeben.

Diebstahl aus Werkhalle

07.10.2017, 11.00 Uhr bis 09.10.2017, 05.45 Uhr / Dresden-Albertstadt

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Werkhalle auf einem Firmengrundstück an der Straße An der Eisenbahn. Sie begaben sich in die Aufenthaltsräume der Mitarbeiter, brachen deren Spinde auf und durchsuchten sie.

Nach einer ersten Einschätzung stahlen sie drei Telefone sowie persönliche Unterlagen. Des Weiteren wurde ein Kaffeeautomat aufgebrochen und aus diesem Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Aus der Werkhalle selbst entwendeten die Einbrecher mehrere Baumaschinen, darunter zwei Abbruchhämmer. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 7200 Euro.