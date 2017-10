Betrunkene Frau verspritzt Benzin

Feuerwehrmänner reinigen den benzinnassen Boden. © Roland Halkasch

Am Montagabend gegen 23 Uhr rief ein Mitarbeiter der Aral-Tankstelle an der Bergstraße Polizei und Feuerwehr zur Hilfe, weil eine betrunkene Kundin zwischen den Zapfsäulen randalierte.

Erst kam es zum Streit mit dem Mitarbeiter, wie die Polizei berichtet, die Frau habe den Mann erst beleidigt und sei dann in ihrem alkoholisierten Zorn zu einer Zapfsäule gegangen, habe anschließend mit der Zapfpistole herumgefuchtelt und dabei über 20 Liter Benzin auf der Anlage verspritzt. In seiner Not rief der Mitarbeiter gleich Polizei und Feuerwehr.

Als die Frau das mitbekam, machte sie sich von dem benzinnassen Hof, kam aber nicht weit, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten fanden sie in der Nähe der Tankstelle, stellten fest, dass die Frau mit „reichlich“ 2,5 Promille selbst gut getankt hatte und nahmen sie mit auf die Wache.

Während die 42-jährige Deutsche im Gewahrsam der Polizei ihren Rausch ausschlief, reinigten die Männer von der Berufsfeuerwehr der Wache Altstadt mithilfe der Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Kaitz die kontaminierte Tankstelle. Die Polizei ermittelt die strafbaren Handlungen und die Tankstelle stellt wohl auch die 23 Liter Superbenzin in Rechnung. (szo/stb)

