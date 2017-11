Betrunkene Fahrerin irrt umher Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Frau aus dem Verkehr gezogen werden.

3,28 Promille hatte eine junge Autofahrerin intus, als sie aus dem Verkehr gezogen wurde. © Symbolfoto/dpa

In der Naundorfer Straße (S 36) im Striegistaler Ortsteil Naundorf war am Sonntag gegen 18 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin unterwegs. Sie verließ auch ihr Auto und lief auf der Straße herum. Dies bemerkte ein vorbeifahrender Mann. Er hielt an und informierte den Rettungsdienst, der dann im weiteren Verlauf die Polizei verständigte. Es stand der Verdacht im Raum, dass die Frau unter Alkoholeinfluss ihr Auto führte.

Ein Atemalkoholtest mit ihr schuf Gewissheit: Die junge Frau hatte 3,28 Promille! Das zogen eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins der 29-Jährigen nach sich.

