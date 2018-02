Betrunken und ohne Führerschein

Bei Unfall verletzt Radeberg. Ein Unfall hat sich am Sonnabend in Radeberg ereignet. Die 56-jährige Lenkerin eines schwarzen VW wollte von der Christoph-Seydel-Straße nach links in die Pulsnitzer Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden grauen Skoda Octavia. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 20 000 Euro.

Wegen Ruhestörung angezeigt Bautzen. Am frühen Sonnabendmorgen meldeten Anwohner des Bautzener August-Bebel-Platzes ruhestörenden Lärm. Offenbar hatten Jugendliche Musik laut abgespielt. Polizisten nahmen sich der Beschwerde an. Während der Personalienfeststellung beleidigte einer der jungen Männer einen Beamten. Gegen den 21-Jährigen wurde Strafanzeige und gegen die Gruppe eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen unzulässigem Lärm erstattet.

Einbruch gescheitert Sohland. Diebe versuchten in der Zeit von Freitag bis Samstag, in ein im Umbau befindliches Einfamilienhaus in Sohland einzudringen. Auch am Garagentor machten sich die Täter zu schaffen, scheiterten jedoch. Der Sachschaden beläuft sich auf 2 000 Euro.

Garagen durchsucht Hochkirch. Vermutlich in der Nacht zu Sonnabend hebelten unbekannte Täter eine Doppel- bzw. Stahlblechgaragentür im Hochkircher Ortsteil Wuischke auf und durchsuchten die Innenräume. Auf den ersten Blick wurde dabei nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von 500 Euro.