Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Die Bundespolizei hat in Bad Muskau einen 33-Jährigen gestoppt, den die Beamten bei der Kontrolle nur schwer verstanden.

Symbolbild. © Uli Deck/dpa

Offenbar zu viel Alkohol getrunken hat ein Mann, den die Bundespolizei in der Nacht zum Sonntag im Weinbergweg in Bad Muskau kontrollierte. Er war mit einem Mercedes Sprinter unterwegs. Auf die Frage nach dem Personalausweis und dem Führerschein erklärte der 33-Jährige, dass die Dokumente in einem Autohaus liegen würden, berichtet Bundespolizei-Sprecher Michael Engler. „Dass er möglicherweise nicht wahrheitsgemäß antwortete, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.“

Eine Überprüfung übergab nämlich, dass gegen den Mann bis vor Kurzem eine Fahrerlaubnissperre angeordnet war. „Es bestand demnach der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, so Engler. Weil die Worte des Bad Muskauers laut dem Bundespolizei-Sprecher mehr als undeutlich klangen, führten die Beamten bei ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser endete mit umgerechnet 1,38 Promille. Er musste daraufhin mit zum Revier Weißwasser. (szo/tc)

zur Startseite