Betrunken und fast nackt auf dem Bürgersteig

Brand im Einfamilienhaus Bernsdorf. Ein Verteilerkasten in einem Bernsdorfer Einfamilienhaus geriet am Freitagabend aus bisher ungeklärten Umständen in Brand. Der 80-jährige Hauseigentümer erlitt bei den Löschversuchen Verletzungen am Arm. Die 60-jährige Mitbewohnerin wurde durch Rauchgas verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Werkzeug gestohlen Großröhrsdorf. Diverses Werkzeug und mehrere Elektrogeräte im Wert von 2 000 Euro erbeuteten Diebe kurz vor dem Wochenende bei einem Einbruch in eine Waschstation an der Pulsnitzer Straße in Großröhrsdorf. Die Gerätschaften lagerten in einem Nebengelass.

Autodiebe im Rödertal Ottendorf-Okrilla. Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend an der Robinienstraße in Ottendorf-Okrilla einen grauen Audi A3 mit dem amtlichen Kennzeichen DD-GL 2859 gestohlen. Der Zeitwert wurde auf etwa 8 000 Euro beziffert. Nach dem Pkw wird nun international gefahndet.

Diebe gestellt Schirgiswalde. Zwei Diebe wurden am Sonnabendvormittag im Oberland gestellt. Das Paar hatte versucht, Werkzeuge aus einem Baumarkt in Schirgiswalde zu stehlen. Der Ladendetektiv hatte das bemerkt und die beiden angesprochen. Der Mann flüchtete, konnte aber wenig später aber durch Zeugen gestellt werden. Das Diebesgut gab er freiwillig heraus. Die Frau versteckte ihre Beute in einer Hecke und versuchte, ihren Kompagnon zu befreien. Dies misslang und auch sie konnte bis zum Eintreffen der Polizei durch die Zeugen festgehalten werden.

Durch Böller verletzt Radeberg. Am Neujahrsmorgen kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Radeberger Dr.-Albert-Dietze-Straße. Ein Unbekannter zündete einen Böller und warf diesen in eine Personengruppe. Dadurch wurde eine 38-jährige Frau am Bein verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Scheibe beschädigt Hoyerswerda. Bislang unbekannte Täter zündeten am frühen Morgen des Silvestertages in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle Böller und beschädigten damit eine Doppelglasthermoscheibe einer Bankfiliale. Polizisten kontrollierten daraufhin in der unmittelbaren Umgebung drei junge Männer (18,18 und 15 Jahre) und nahm deren Personalien auf. Ob die Jugendlichen Hinweise zu den Tätern geben können oder selbst für den Schaden verantwortlich sind, ist noch offen.

Gegen Zaun geprallt Cunewalde. Am frühen Neujahrsmorgen verlor ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hauptstraße in Cunewalde die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Zaun. Polizisten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille.