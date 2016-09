Betrunken randaliert

Ladendieb leistet Widerstand

Kamenz. Ein Ladendieb wurde am Donnerstagabend in einem Einkaufscenter an der Willy-Muhle-Straße in Kamenz auf frischer Tat ertappt. Zeugen hatten den 27-Jährigen zunächst beobachtet, als er in einem Schuhgeschäft ein Paar Turnschuhe im Wert von etwa 70 Euro entwendete. Als die Security den Mann schließlich zur Rede stellte, versuchte er zu flüchten. Zudem leistete er körperlichen Widerstand. Bei dem Georgier wurde weiteres Diebesgut im Wert von rund 10 Euro entdeckt. Es stammte aus einem anderen Geschäft des Einkaufscenters. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.