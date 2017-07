Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Ostritz. Am Dienstag wurde ein Opel-Fahrer auf der Bundesstraße 99 bei Ostritz durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberland (GEGO) angehalten und kontrolliert. Der 33-jährige Deutsche gab an, dass er seine sämtlichen Dokumente zu Hause liegen gelassen habe. Die Überprüfung der Person ergab, dass er in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, unter anderem auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Tiefere Recherchen ergaben, dass gegen den Mann eine Fahrerlaubnissperre vorlag, diese auf Grund von Fristen mittlerweile aber gelöscht wurden. Allerdings hatte er nie einen Antrag auf Wiedererlangung seiner Fahrerlaubnis gestellt, sodass er wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Ort belehrt wurde. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die weitere Bearbeitung wurde durch die Landespolizei übernommen.

Autodiebe stehlen zwei Volkswagen Rothenburg. In der Nacht zum Mittwoch haben Autodiebe in Rothenburg zwei Autos der Marke Volkswagen gestohlen. An der Horkaer Straße verschwand ein roter VW Golf VI, der auf das amtliche kennzeichen GR-PB 583 zugelassen war. An der Mühlgasse stahlen die Unbekannten einen schwarzen VW Touran, der auf das Kennzeichen LM-RX 888 angemeldet war. Den Zeitwert der beiden sechs und zwei Jahre alten Autos bezifferten die Eigentümer in Summe mit 35000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Golf und dem Touran wird international gefahndet.

Panzerfaust bei Straßenarbeiten gefunden Görlitz. Nicht schlecht haben wohl Bauarbeiter geschaut, als sie am Dienstagvormittag bei Straßenarbeiten an der Schlaurother Straße in Görlitz einen unbekannten Gegenstand freigelegt hatten. Sie verständigten die Polizei über den seltsamen Munitionsfund. Nach Überprüfung der Beamten stellte sich heraus, dass es sich um eine alte Panzerfaust mit Stiel und Kopf handelte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beräumten wenig später den Fundort und sicherten die Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Durchfahrt der Neißebrücke durch Poller blockiert Deschka. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte in Deschka die Durchfahrt der nach Polen führenden Neißebrücke unberechtigterweise mit einem selbst angeschweißten Stahlpoller blockiert. Normalerweise befindet sich auf der Überführung eine versenkbare Variante. Diese ist zurzeit wegen Reparaturarbeiten jedoch abgebaut. Zum Ärger einiger Eltern, die ihre Kinder in den benachbarten Kindergarten bringen wollten, war ein Überqueren der Brücke nicht mehr möglich. Zu Unfällen ist es nicht gekommen. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Görlitz befasst sich mit dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Weiterhin prüft die Polizei, wer für das Entfernen der Abdeckplatte des Einbauschachtes des ursprünglichen Pollers verantwortlich ist.

Mann stellt sich freiwillig Großschönau. Einen ungewöhnlichen Besuch bekam am Dienstagmorgen der örtliche Bürgerpolizist von Großschönau. Ein 40-jähriger Tscheche meldete sich bei ihm und legte einen Strafbefehl des Amtsgerichts Zittau vor. Darin wurde der Verurteilte zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1030 Euro aufgefordert, bei Nichterbringung wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe angedroht. Der Mann äußerte, dass er nicht in der Lage wäre, den Betrag zu zahlen und er anstelle dessen lieber die Haft antreten würde. Der Beamte brachte ihn mit Verstärkung in eine Justizvollzugsanstalt, in welcher er die nächsten 120 Tage verbringen wird.

Diebstahl eines VW Caddy gescheitert Weißwasser. Unbekannte drangen in Weißwasser in der Nacht zum Dienstag in einen am Professor-Wagenfeld-Ring abgestellten VW Caddy. Beim Versuch, das Fahrzeug zu entwenden, beschädigten die Täter das Zündschloss. Der Diebstahl des Caddys gelang nicht. Der Eigentümer schätzte den Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.