Betrunken in Steinwall geprallt

Moldawische Familien an Einreise gehindert Pirna. Am Sonnabend kontrollierten Bundespolizisten auf der A 17 einen grenzüberschreitenden Linienbus. In diesem befand sich eine 17-köpfige moldawische Gruppe (neun Männer, acht Frauen), die nicht über die aufenthaltsrechtlichen Einreisevoraussetzungen nach Deutschland verfügte. Gegenüber den Beamten konnten die Gruppenmitglieder ihren Reisezweck nicht glaubwürdig rüberbringen. Außerdem hatten sie kaum Bargeld bei sich, was die Beamten als Beweis sahen, dass die Personen nicht bloß als Touristen ins Land kommen wollten. Zudem stellte sich bei zwei der vier Familien heraus, dass diese sich bereits 2016 in Deutschland im Asylverfahren befanden, welches durch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt wurde. Gegen alle Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet. Weiterhin wurden alle Personen an die tschechischen Behörden rücküberstellt.

Auto prallte gegen Steinwall Dippoldiswalde. Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine 40-Jährige mit einem Skoda die Altenberger Straße in Schmiedeberg. In Höhe Kirchgasse kam der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Steinwall und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass die 40-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen die Frau wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihren Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Küchenbrand Freital. Am Sonntagmorgen kam es in einer Wohnung am Mittelweg in Döhlen zu einem Küchenbrand. Durch das Feuer wurden die Räume erheblich verrußt. Die beiden Wohnungsmieter (w/70, m/75) kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist derzeit nicht nutzbar. Schadensangaben liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

VW-Fahrer mit 1,4 Promille gestoppt Klingenberg. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde stoppten am Sonntagabend gegen 23 Uhr einen VW Passat auf der Straße Zur Kirche in Pretzschendorf. Bei der Kontrolle des Fahrers (34) bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme, nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.