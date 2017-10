Betrunken in den Graben gefahren

Stau nach Unfall auf A4 Burkau. Ein Auffahrunfall sorgte am frühen Sonntagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der A4 zwischen Burkau und Ohorn. Aus bisher unbekannten Gründen war der Fahrer eines Audis gegen 13.15Uhr mit seinem Auto auf ein vor ihm fahrendes Auto geprallt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Uhyst und Burkau wurden alarmiert, um die Einsatzstelle abzusichern. Sie reinigten zudem die Fahrbahn. Der Verkehr staute sich in Richtung Dresden auf etwa drei Kilometern. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Nach Unfall geflüchtet Radibor. Am Sonnabendmorgen informierte ein Mann die Polizei, dass auf der Straße zwischen Camina und Radibor ein weißer VW-Transporter halb auf der Leitplanke steht. Personen waren weit und breit nicht zu sehen. Offenbar war der unbekannte Fahrer mit seinem Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gestoßen. An Fahrzeug und Leitschiene entstand Schaden in Höhe von geschätzten 7.000 Euro. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Audi A4 gestohlen Kamenz. In der Nacht zum Sonnabend ist in Kamenz in der Wilhelm-Weiße-Straße ein Audi A4 gestohlen worden. Das acht Jahre alte Auto mit dem Kennzeichen KM-O 78 hatte noch einen Wert von geschätzten 16000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen übernommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Auto stürzt Böschung hinunter Elstra. Zwischen Rauschwitz und Gödlau kam am Freitagnachmittag auf der S94 ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wurfgranate gefunden Bautzen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst war am Sonnabendnachmittag in Bautzen im Einsatz. Passanten hatten in der Spreegasse eine Wurfgranate aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die Spezialisten kümmerten sich noch am gleichen Tag um die Abholung und Entsorgung der Kriegshinterlassenschaft.

Lack zerkratzt Kamenz. Schaden im Wert von 4500 Euro richteten Unbekannte an Autos an, die in der Kamenzer Theaterstraße parkten. Sie zerkratzten den Lack von drei Fahrzeugen mit einem spitzen Gegenstand.

Am Kreisverkehr eingeschlafen Cölln. Ein 26-Jähriger befuhr am Freitagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Renault die Bundesstraße 96 aus Richtung Schwarzadler kommend in Richtung Cölln. Kurz vor einem Kreisverkehr prallte er gegen eine Verkehrsinsel. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht und meinte zu dem Unfall, dass er wohl eingeschlafen sein muss. Sein 18-jähriger Bruder auf dem Beifahrersitz blieb ohne Blessuren. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Betrunken unterwegs Pulsnitz. Polizisten stoppten am Freitagnachmittag in Pulsnitz auf der Dresdener Straße einen Skoda zur Kontrolle. Der 59-Jährige am Steuer des Wagens roch deutlich nach Alkohol. Ein Atemtest ergab 1,26 Promille.

Unter Alkohol am Steuer Haselbachtal. Bei einer Kontrolle am Freitag gegen 23.15 Uhr im Ortsteil Reichenbach wurde ein betrunkenen Fahrer erwischt. Der 59-jährige Seat-Fahrer hatte 1,3 Promille Alkohol in der Atemluft.

Cannabispflanzen in der Wohnung Hoyerswerda. Bei einem Polizeieinsatz in Hoyerswerda wurden in der Wohnung eines 28-Jährigen fünf Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige.