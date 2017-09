Betrunken im Straßengraben gelandet Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über seinen Audi, touchierte einen Zaun und anschließend einen Telefonmast. Den Grund für den Unfall fanden die Polizisten schnell.

Ein stark alkoholisierter Mann ist am Sonntagmittag nach einem Unfall mit seinem Audi A 4 im Straßengraben gelandet und hat anschließend einen Zaun sowie einen Telefonmast beschädigt. Laut Polizei war der 45-Jährige gegen 13.35 Uhr auf der Zellaer Straße in Nossen in Richtung B 175 unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor.

Den Grund für den Unfall fanden die Polizisten schnell. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Test bei dem 45-Jährigen ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der verursachte Schaden summiert sich auf rund 1.500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (SZ)

