Fußgänger von Auto erfasst Tharandt. Am Samstagabend ist ein Fußgänger (30) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Pienner Straße schwer verletzt worden. Die Fahrerin (64) eines Daihatsu befuhr die Dresdner Straße und wollte nach links auf die Pienner Straße abbiegen. Dabei erfasste sie den 30-Jährigen, der die Pienner Straße überquerte. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Betrunken gegen Baum gefahren Rabenau. Am Sonntagnachmittag war ein VW Transporter auf der Freitaler Straße in Richtung Oelsa unterwegs, als der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Dabei entstanden insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer (35) alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung.

Motorrad und Werkzeuge aus Garage gestohlen Neustadt. An der Talstraße verschafften sich Unbekannte am Wochenende über ein Fenster im Tor Zutritt zu einer Garage. Aus dieser stahlen sie anschließend eine Stichsäge, zwei Akkuschrauber sowie ein 13 Jahre altes Motorrad MV Agusta SM 610 S. Der Wert des Diebesgutes wurde insgesamt auf rund 2.000 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

Rucksack aus Auto gestohlen Pirna. Unbekannte schlugen am Wochenende an einem VW Golf an der Klosterstraße eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Wageninneren einen Rucksack mit persönlichen Utensilien. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert.

Auto in Freital beschädigt Freital. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Freitagvormittag zwischen 7 und 12 Uhr einen silbergrauen Peugeot, der auf der Wehrstraße Höhe Fröbelweg parkte. Dabei wurde der vordere linke Kotflügel des Peugeots beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder an die Dresdner Polizei unter Tel. 0351 483 33 22.