Betrunken gegen Baum

Bautzen. An einem Straßenbaum war in der Nacht zu Sonnabend die Fahrt eines 40-Jährigen zu Ende. Er war kurz nach zwei Uhr in der Muskauer Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Netto-Marktes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierbei wurde er leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mehr als 5100 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alcomat-Test ergab einen Wert von 2,18 Promille. Der herbei gerufene Arzt führte neben der ärztlichen Versorgung gleich die Blutentnahme bei dem Beschuldigten durch. Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

Kamenz. Ein schwerer Unfall hat sich Freitagnachmittag auf der S 94 zwischen Kamenz und Panschwitz-Kuckau ereignet. Gegen 15 Uhr geriet in einer leichten Rechtskurve ein Škoda Octavia in den Gegenverkehr. Der Škoda stieß mit einem entgegenkommenden Subaru nahezu frontal zusammen. Der Unfallverursacher wie auch die 66-jährige Fahrerin des Forester und ihr drei Jahre älterer Beifahrer wurden schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt, der Schaden bezifferte sich auf mindestens 15000 Euro. Der 44-jährige Škoda-Fahrer hatte vor dem Unfall Medikamente eingenommen, wodurch möglicherweise seine Fahrtauglichkeit beeinträchtigt war. Die Staatsstraße blieb zur Unfallaufnahme und Bergung der Pkw für etwa vier Stunden gesperrt.

Einbruch in Büroräume

Kamenz. Ein Büro in Kamenz ist von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter drangen vermutlich in der Nacht zu Freitag über die Terrassentür in das Gebäude in der Andreas-Günther-Straße ein und entwendeten aus einem Schrank einen kleinen Tresor. In diesem befanden sich 80 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon im Wert von 20 Euro. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.