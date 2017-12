Betrunken gefahren

in Schlangenlinien

Senftenberg. Am Sonntag, dem 10. Dezember, war ein 57 Jahre alter Autofahrer mit einem Pkw Opel nach 17 Uhr in Richtung Senftenberg unterwegs. Verkehrsteilnehmer wurden auf seine auffällige Fahrweise aufmerksam – er fuhr teilweise in Schlangenlinien, kam in den Gegenverkehr und touchierte einen Straßenbegrenzungspfeiler. Nach der entsprechenden Information konnten Polizeibeamte den Mann in der Bahnhofstraße stoppen. Er war mit 1,72 Promille erheblich alkoholisiert. Eine beweissichernde Blutprobe wurde veranlasst. In Kürze wird sich der Autofahrer in einem beschleunigten Verfahren vor Gericht verantworten müssen. (ToWe/red/JJ)

Nach Ausweichmanöver

Laterne gefällt

Senftenberg. Eine Autofahrerin musste am Abend des Sonntags, des 10. Dezember, mit einem Pkw Kia im Steindamm einem plötzlich die Straße querenden Radfahrer ausweichen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Der Radler entfernte sich unerlaubt und unerkannt. Der Laternenmast kippte um. Verletzt wurde niemand. Eine erste Schätzung geht von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 1 500 Euro aus, der bei diesem Unfall entstanden ist. (ToWe/red/JJ)

Von Fahrbahn abgekommen

und abgeschleppt

Guteborn/Ruhland. Auf der Straße zwischen Guteborn und Ruhland kam am Sonntag, dem 10. Dezember, gegen 19 Uhr ein Pkw Citroën in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das nicht mehr fahrbereite Auto (Schaden: ca. 3 000 Euro) musste abgeschleppt werden. (ToWe/red/JJ)

Bei Kontrolle

Drogen sichergestellt

Senftenberg. Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, dem 10. Dezember, gegen 22.20 Uhr einen 35-jährigen Radfahrer. Es zeigte sich dabei, dass er Cliptütchen mit betäubungsmittelverdächtigen Substanzen mit sich führte. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (ToWe/red/JJ)

