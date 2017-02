Betrunken aufgefahren

Betrunken Unfall gebaut Bautzen. Zu einem Auffahrunfall ermittelt die Polizei in Bautzen. Ein 37-Jähriger war am Mittwochnachmittag mit seinem Renault auf der Tzschirnerstraße unterwegs. An einer Ampel fuhr er auf einen verkehrsbedingt haltenden VW auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Renault-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemtest zeigte einen Wert von umgerechnet 1,12 Promille an. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten erstatteten Anzeige und begleiteten den 37-Jährigen zur Blutentnahme.

Rechte Schmierereien entdeckt Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte im Bautzener Ortsteil Auritz Graffiti an zwei Hauswände geschmiert. Die Täter schrieben mit schwarzer Farbe rechte Parolen an Fassaden von zwei Einkaufsmärkten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kleintransporter gestohlen Radeberg. Ein Kleintransporter wurde am Mittwoch in Radeberg gestohlen. Der VW mit den amtlichen Kennzeichen KM-BE 113 stand am Robert-Blum-Weg. Im Wagen befanden sich diverse Werkzeuge. Den Wert des Transporters bezifferte der Eigentümer auf etwa 5 000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Im Graben gelandet Kynitzsch. Ein Unfall hat sich Mittwochnachmittag kam in Kynitzsch bei Bischofswerda ereignet. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Opel Astra auf der S 111 in Richtung Wölkau. Dabei überholte sie verbotenerweise ein anderes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren fuhr die Frau auf einen Skoda Fabia auf, kam ins Schleudern und landete im rechten Straßengraben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2 000 Euro.

Geld aus Spielhalle geklaut Radeberg. Am Mittwochabend haben Diebe in einer Spielhalle an der Dresdner Straße in Radeberg die kurze Abwesenheit eines Mitarbeiters genutzt, um ein Gefäß mit Bargeld zu stehlen. Schaden: 800 Euro.

Brand am Supermarkt gelöscht Pulsnitz. Kunden bemerkten am Mittwochabend, dass Unbekannte einen Papierkorb an einem Supermarkt an der Kamenzer Straße in Pulsnitz angezündet hatten. Sie löschten den Brand selbst und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Zu den Brandstiftern wird ermittelt.