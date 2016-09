Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs Eine 17-Jährige fuhr mit fast zwei Promille im Blut. Das blieb den Beamten nicht verborgen.

Ziemlich betrunken war eine junge Frau in Mittweida auf der Goethestraße unterwegs, als sie am frühen Samstag, gegen 2.50 Uhr, in eine Verkehrskontrolle geriet.

Die 17-Jährige radelte mit 1,94 Promille auf der Straße und wurde durch die Beamten angehalten.

Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und das Fahrrad abgestellt. Die junge Frau muss mit Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (DA)

