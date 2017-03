Betrunken auf Auto aufgefahren Ein VW stößt mit einem anderen Auto zusammen. Obwohl das an sich unspektakulär ist, hat das für den Verursacher trotzdem weitgehende Folgen.

In Stauchitz ist am Sonnabendabend ein VW-Fahrer auf einen vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Der Unfall ist zwar unspektakulär. Die Folgen jedoch sind für den 33-jährigen Verursacher immens, denn es war Alkohol im Spiel. Der Mann war mit seinem Wagen auf einen Hyundai gekracht, der auf der Hauptstraße nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Zaun geschleudert. Verletzt wurde niemand.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass der VW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über ein Promille. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 13.000 Euro. (SZ)

