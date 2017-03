Betrunken an der B178n Die Bundespolizei hat einen Tschechen wegen seiner auffälligen Fahrweise bei Oderwitz kontrolliert. Und der log sie auch noch an.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat am Dienstag, gegen 1.30 Uhr, an der B178n, auf Höhe der Abfahrt nach Oderwitz, gestanden. „Den Beamten fiel ein Auto mit tschechischer Zulassung auf, der in auffälliger Fahrweise in Richtung Großhennersdorf fuhr“, teilt deren Sprecher Ronny Probst mit. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und stellten während der Kontrolle Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug fest.

„Auf Nachfragen gab der tschechische Fahrer an, keine alkoholischen Getränke konsumiert zu haben“, so Probst. Einer freiwilligen Kontrolle stimmte er zu. Dabei kam heraus, dass der Mann

doch Alkohol zu sich genommen haben muss – und das laut dem Sprecher nicht zu knapp. Der Atemalkoholwert betrug 1,74 Promille. Da hier der Straftatverdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr im Raum stand, erhielt das Polizeirevier Zittau eine Info, die den Sachverhalt übernahm. (szo/tc)

