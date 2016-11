Betrugsmasche mit falschen Konten Ein Paar soll mit fremden Kundendaten eingekauft haben. Der Richter schickt aber nur einen der beiden in den Knast.

Pirna/Freital. Seit Juli dieses Jahres sitzt Axel E. unter anderem wegen Betrugs eine Haftstrafe ab. Deshalb war auch schon zu Beginn des neuen Strafverfahrens gegen ihn klar, dass ihn bei einem Schuldspruch eine weitere Freiheitsstrafe erwartet. Laut Staatsanwaltschaft soll der gebürtige Hamburger zusammen mit seiner Lebensgefährtin in mehr als 20 Fällen unter falschem Namen und unter Angabe fremder Konten hochwertige Ware, darunter Autoersatzteile, mehrere Mobiltelefone, Notebooks und Tablet-Computer im Internet bestellt haben. Alle Produkte ließ sich das Paar an ihre Freitaler Adresse, jedoch an einen gefälschten Namen liefern.

Bereits während des ersten Verhandlungstages am Amtsgericht in Dippoldiswalde hatte der 40-jährige Deutsche unumwunden alles zugegeben. Einerseits um reinen Tisch zu machen und andererseits sicherlich auch, weil ihm das Gericht – im Falle eines Geständnisses – eine Haftstrafe zwischen nur drei Jahren und zwei Monaten und höchstens drei Jahren und neun Monaten in Aussicht gestellt hatte.

Vor Gericht erzählte der Mann, dass er die Taten begangen hatte, als seine Firma vor dem Aus stand. Zudem seien er und seine Partnerin damals für einige Zeit getrennt gewesen. Im Alkohol- und Drogenrausch hatte er geglaubt, sie, das gemeinsame Kind und die beiden Stieftöchter zurückgewinnen zu können, indem er ihnen teure Geschenke machte.

Nächtelang, so sagt er, habe er sich im Internet herumgetrieben und dort ganz gezielt nach illegalen Möglichkeiten gesucht, schnell viel Geld zu machen. Im sogenannten Darknet, einem verborgenen Netzwerk innerhalb des Internets, war er dann an die Kontendaten fremder Menschen gelangt. Er berichtet weiter, dass ihm auf einigen Plattformen ganze Pakete ausspionierter Kundenaccounts angeboten wurden. Sie stammten von Internetnutzern, die für all ihre Zugänge, egal ob Online-Banking, E-Mail-Account oder soziale Netzwerke, ein und dasselbe Passwort verwendet hatten. „Über diese Daten habe ich dann bei verschiedenen Versandhäusern bestellt“, gibt E. zu. Seine Lebensgefährtin sei aber unschuldig. Er ganz allein habe die Geschäfte im Internet getätigt. Unter Tränen versicherte die gebürtige Kirgisin daraufhin, dass sie lediglich ein paar der Pakete entgegengenommen hatte, als Axel E. vorübergehend wieder bei ihr und den Kindern eingezogen war. Und schon da habe sie geahnt, dass etwas nicht stimmte, weil mehrmals an ihrem Klingelschild ein fremder Name angebracht war.

Ein Polizeibeamter, der in dieser Sache die Ermittlungen geführt hatte, bestätigt das am zweiten Verhandlungstag. Er sagt, dass bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau keine Anhaltspunkte gefunden wurden, die darauf schließen lassen, dass sie an den Taten ihres Partners aktiv beteiligt war. Allerdings ist der Beamte überzeugt, dass sie zumindest zum Teil von den Vorgängen gewusst haben muss. Den Angaben des Polizisten folgend stellt das Gericht das Verfahren gegen die Lebensgefährtin ein. Sie muss dafür aber 100 gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten.

Der einschlägig vorbestrafte Axel E. wird zu einer Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt. Die Haftstrafe, die der Angeklagte im Moment bereits verbüßt, wird ins aktuelle Urteil mit einbezogen. Da im Moment keine weiteren Verfahren offen sind, hätte Axel E. nach Verbüßen seiner Strafe alles abgegolten. Dem Start in ein straffreies Leben stünde nach der Haft nichts mehr im Weg.

