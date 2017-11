Betrug über Ländergrenzen Mit einem Briefkasten half eine Zgorzelecerin zwei türkischen Gaunern im Rhein-Main-Gebiet. Sie legte ein Geständnis ab.

Görlitz. In Gerichtsprozessen wird so manches sonderbare Geschäftsmodell aufgedeckt. Wie jetzt am Görlitzer Amtsgericht. Bei einem Verfahren ging es um Warenlieferungen, die nicht bezahlt wurden, aber auch um ein dubioses Firmenkonstrukt. Angeklagt waren die türkischstämmigen Männer Kabattan Caslim (57), dessen Sohn Tinno Caslim (34) und die Polin Agnezka Bakkor (36)*. Die Männer agierten aus dem Rhein-Main-Gebiet, die Polin in Zgorzelec. Ihr Ziel war es, mittels einer Briefkastenfirma als Rechnungsanschrift Warenlieferungen zu empfangen, die dann schnell an einen anderen Bestimmungsort, nämlich zu Kabattan Caslim geliefert wurden. Es ging vor allem um Fleischlieferungen, Raki und Bier. Ermittler gehen davon aus, dass ein Wert von 130 000 Euro umgesetzt wurde.

Kein Wunder, dass da auch die Beweisaufnahme so schwierig wie umfangreich war. Schließlich stand fest, das Kabattan Caslim als Haupttäter fungierte. Anders bei Agnezka Bakkor. Sie hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Demnach hatte sie im Auftrag und unter Anleitung des Haupttäters gehandelt. Das Gericht würdigte das Geständnis positiv und stellte das Verfahren gegen die Polin mit der Auflage ein, 50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. Da die angeklagten Taten bereits fünf Jahre zurückliegen und Kabattan Caslim sowie Tinno Caslim seitdem keine Straftaten nachzuweisen sind, verhängte das Gericht Bewährungsstrafen. Der Vater wurde zu 24, der Sohn zu 22 Monaten verurteilt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

* Alle Namen von der Redaktion geändert

