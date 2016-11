Betrug aus purer Verzweiflung Ein Nossener will Maschinen verkaufen und sie zurückleasen. Das ist völlig legal. Aber die Sache hat einen Haken.

Dieses Geschäftsmodell ist heute nicht unüblich. Eine Firma verkauft ihre Maschinen und Anlagen an eine Leasinggesellschaft und least sie dann selbst zurück. So kommt sie zu Kapital, und auch die Gesellschaft verdient durch die monatlichen Leasingraten. Und das Ganze hat auch noch einen „Vorteil“, wenn die Firma zahlungsunfähig ist. Dann kommt der Insolvenzverwalter, fragt nach Insolvenzmasse, doch die Eigentümer heben bedauernd die Hände: Wir haben nichts, alles nur geleast.

Angebote statt Rechnungen

Ein solches - wie gesagt legales Geschäft - bringt einen 46-jährigen Nossener dennoch auf die Anklagebank des Amtsgerichtes Meißen. Der Bulgare, der seit Langem in Deutschland lebt und fließend Deutsch spricht, stellte Lebensmittel her. Knet- und Rührmaschinen zum Herstellen von Feinkostprodukten wollte er für 132 000 Euro an eine Leasinggesellschaft verkaufen und dann wieder leasen. Doch zu dem Geschäft kommt es nicht, weil die Gesellschaft Lunte riecht, als der Mann eine Vorauszahlung will. Die Maschinen kann er nicht vorzeigen - er besitzt gar keine. Für die Vertragsverhandlungen benutzt er Angebote, die er sich mal hat machen lassen. Die Rühr- und Knetmaschinen waren für ein Geschäft in der Dresdner Altmarktgalerie bestimmt. Doch die Maschinen kaufte er nie, das Geschäft wurde nie eröffnet. Die Angebote gab er als Kaufverträge aus. Wegen versuchten Betruges und Urkundenfälschung sitzt er nun vor Gericht.

Sein Verteidiger Ulf Israel räumt die Vorwürfe namens seines Mandanten ein. Er erläutert die Hintergründe, ohne die Straftaten entschuldigen zu wollen. Der Angeklagte sei in großen Zahlungsschwierigkeiten gewesen. Er habe in Dresden eine Gaststätte eröffnen wollen, musste monatlich 7 500 Euro Miete zahlen. Doch eröffnen und nutzen konnte er die Räume nicht. Es fehlten wesentliche Einrichtungen wie beispielsweise ein Fettabscheider. „Ich musste Miete und Leasingraten bezahlen, hatte aber keine Einnahmen“, so der Angeklagte, der seit 2003 selbstständig ist. Einst hat er eine Firma mit einem Geschäftspartner geführt, die 70 Angestellte beschäftigte. Als der Geschäftspartner erkrankte, ging es mit der Firma bergab. „Ich hatte vollständig den Überblick verloren“, sagt der 46-Jährige. Doch wie er jetzt zu Geld kommen wollte, um seine finanziellen Probleme zu überbrücken, war ein völlig untauglicher Versuch. Es war nur eine Frage der Zeit, bis alles auffliegt. Es war wohl eine Straftat aus Verzweiflung. Inzwischen hat der Angeklagte, der verheiratet ist und drei Kinder hat, Privatinsolvenz angemeldet.

Geld wäre weg gewesen

„Der Schaden wäre erheblich und das Geld weg gewesen, wenn das geklappt hätte“, stellt Staatsanwalt Andreas Ball fest. Das Geld wäre in ein finanzielles Loch geflossen. Wegen der Höhe des Schadens, der eingetreten wäre, hält der Staatsanwalt eine Geldstrafe für nicht mehr angemessen, fordert acht Monate Haft auf Bewährung.

Richter Andreas Poth verhängt sechs Monate Haft auf Bewährung, die auch der Verteidiger alternativ zu einer Geldstrafe beantragt hatte. Eine Geldstrafe sieht auch der Richter wegen der Schadenshöhe für nicht ausreichend an.

Die Bewährungsstrafe tut dem nicht vorbestraften Angeklagten zunächst nicht weh, da er sie nicht absitzen muss. Es sei denn, er begeht neue Straftaten. Weh tun könnte sie ihm aber, weil sie ins Führungszeugnis eingetragen wird. Und da könnte er Probleme bekommen mit der Gewerbeanmeldung, falls er sich mal wieder selbstständig machen will. Auch bei einem Bewerbungsgespräch ist solch ein Eintrag nicht gerade förderlich.

