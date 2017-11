Betrug am Telefon misslingt Die Kriminellen geben nicht auf, auch wenn sie immer öfter durchschaut und bei der Polizei angezeigt werden. Wie in Kesselsdorf und Colmnitz.

Gleich zwei telefonische Betrugsversuche scheiterten am Mittwoch im hiesigen Landkreis.

So rief eine vermeintliche Anwältin bei einer 68-jährigen Frau in Kesselsdorf an. Sie versprach der Dame einen Gewinn in Höhe von 126 000 Euro, wenn sie lediglich 181 Euro Verwaltungskosten überweist. Die 68-Jährige erkannte den Betrugsversuch und ging nicht darauf ein, informiert die Polizei.

Kurz darauf klingelte das Telefon einer 81-Jährigen in Colmnitz. Diesmal bat ihre vermeintliche Enkelin um Überweisung von 16 000 Euro. Rückfragen der Frau in der Verwandtschaft deckten jedoch den Schwindel auf.

In diesen beiden Fällen ist dank des umsichtigen Verhaltens der Angerufenen kein Schaden eingetreten. Anders als bei Betrugsversuchen im Raum Dresden, wo ein Senior sich fast wertlose Waren andrehen ließ.

Die Polizei auch weiterhin:

Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag! Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen! Übergeben Sie fremden Personen niemals Geld! Im Zweifel erkundigen Sie sich bei Vertrauenspersonen oder rufen die Polizei! (szo)

