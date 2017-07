Betrug am Telefon Schon wieder haben Kriminelle bei Senioren angerufen – diesmal in Bannewitz erfolgreich.

Nachdem es am Montag gelungen war, einen 69 Jahre alten Mann in Klipphausen um 900 Euro zu betrügen, waren Kriminelle am Dienstag in Bannewitz bei einer 85 Jahre alten Frau erfolgreich. Eine Unbekannte hatte sich am Telefon als Verwandte der 85-Jährigen ausgegeben. Sie täuschte eine Notlage vor. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihr, dass die Seniorin 1 000 Euro an einen Boten übergab. Als der Dame anschließend nichts Gutes schwante, wandte sie sich an die Polizei. Dabei bestätigte sich der Betrugsverdacht.

Die Polizei rät immer wieder, sofort misstrauisch zu sein, wenn jemand, noch dazu ein Unbekannter, Geld verlangt oder erbittet. Wenden Sie sich in Verdachtsfällen erst einmal an Verwandte oder bekannte oder informieren Sie die Polizei. (szo)

