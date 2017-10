Betrügerischer Geldtausch

Räuberischer Ladendiebstahl aufgeklärt

Königsbrück / Bernsdorf. Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag in Königsbrück hat die Polizei einen räuberischen Ladendiebstahl aufgeklärt. Zwei Männer hatten am Sonnabendnachmittag in einem Geschäft in der Bernsdorfer Rathausallee mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen. Bei ihrer Flucht schubsten sie die Verkäuferin zur Seite. Dann machten sie sich mit einem Kia davon, an dem in Dresden ausgegebene Kurzzeitkennzeichen angebracht gewesen waren.

Eben dieses Auto überschlug sich wenige Stunden später in Königsbrück auf der Kamenzer Straße. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. In dem Kia saßen sechs georgische Staatsbürger. Verletzt wurde niemand. Zwei der Georgier im Alter von 19 und 29 Jahren waren aufgrund anderer Staftaten zur Fahndung ausgeschrieben. Der 19-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem bestand für den Kia kein Versicherungsschutz. Nach weiteren Ermittlungen geriet ein 27-jähriger Insasse in den Fokus der Beamten. Er war einer der Täter des räuberischen Ladendiebstahls vom Sonnabendnachmittag in Bernsdorf.

Die sechs Männer wurden in einer Asylbewerberunterkunft untergebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.