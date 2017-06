Betrügerische Handwerker

Die Polizei warnt vor reisenden Handwerkern, die derzeit im Oberland sowie in Bautzen unterwegs sind. Sie bieten ihre Arbeiten zu offenbar überhöhten Preisen an. Wie in Sohland, als vier unbekannte Männer eine ältere Dame aufsuchten. Sie boten ihr an, für einen Materialpreis von rund 80 Euro plus Arbeitskosten die Dachrinne am Haus zu erneuern. Nach Abschluss der Arbeiten forderten sie 4 500 Euro. Die 81-Jährige ließ sich von ihnen zur Bank fahren, um dafür Geld abzuheben. Eine aufmerksame Kundin bemerkte die Umstände und warnte die Frau vor der mutmaßlichen Betrugsmasche. Sie verständigten die Polizei. Die Personen sollen mit einem grauen oder dunkelblauen Transporter unterwegs sein. Zeugen und Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei unter 03591 3560. (SZ)

