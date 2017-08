Betrügerbrief soll zu Anrufen animieren

Mindestens ein Dutzend Bewohner des Dresdner Umlands haben Post von Betrügern bekommen. Die Polizei geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher ist. Die Täter werfen nicht frankierte Briefe in die Briefkästen potenzieller Opfer ein, teilte die Polizei mit. Die Opfer sind zumeist Senioren. In den Briefen, die aussehen, als kämen sie von der Berliner Staatsanwaltschaft, werden die Adressaten dazu aufgefordert, 18 500 Euro zu überweisen. Die Absender erklären, dieses Geld sei nötig, um eine vermeintliche Haftstrafe abzuwenden. Eine Kontonummer steht nicht in den Schreiben.

Die Täter wollen erreichen, dass ihre Opfer einen in den Schreiben benannten Sachbearbeiter anrufen, vermutet die Polizei. Für diese Anrufe werden besonders hohe Gesprächsgebühren fällig.

Die Polizei rät zu gesundem Misstrauen. Keinesfalls sollte vorschnell Geld gezahlt werden. (SZ/csp)

