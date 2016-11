Betrüger zockt Seniorin ab

Sohland. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, war eine 49-Jährige mit ihrem Pkw auf der Löbauer Straße in Sohland unterwegs. Etwa auf Höhe der Schöpsbrücke bemerkte sie einen Anprall an ihr Fahrzeug. Sie hielt an und schaute nach der Ursache. Sie sah eine Fußgängerin, die gerade aufstand. Es war zu einem Zusammenstoß zwischen der 45-Jährigen und dem VW gekommen. Jedoch ist unklar, ob die Frau vom Pkw nur berührt wurde, gegen ihn gelaufen oder wegen eines Sturzes gegen das Auto gefallen war. Bei dem Unfall hat sich die Fußgängerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden betrug etwa 1000 Euro. (szo)

Enkeltrick: Polizei sucht Zeugen

Ebersbach-Neugersdorf. Kriminelle haben am Dienstag ihr Unwesen in Ebersbach getrieben. Ein Betrüger meldete sich mehrfach telefonisch bei einer 93-Jährigen und gab sich als Ehemann der Enkelin aus. Er täuschte eine finanzielle Notlage vor und bat um Bargeld. Die Seniorin begab sich daraufhin am Nachmittag zur örtlichen Sparkasse auf der Bahnhofstraße und hob einen fünfstelligen Bargeldbetrag ab. Ein unbekannter Mann holte das Geld später am frühen Abend an der Wohnanschrift der Geschädigten an der Steinstraße ab. Der Unbekannte soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, schmal und kleiner als 1,60 Meter gewesen sein. Er trug ungepflegte Kleidung, die unter anderem aus einer dunklen Jacke und einer Kopfbedeckung bestand.

Erst später in einem Gespräch mit der Enkelin wurde der Betrug bemerkt. Daraufhin wurde der Sachverhalt am Donnerstag polizeibekannt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen: Wer hat ähnliche Anrufe erhalten und bisher noch nicht der Polizei gemeldet? Wer hat die Geschädigte oder eine verdächtige Person am Dienstagnachmittag auf der örtlichen Sparkasse beobachtet? „Wer hat den beschriebenen Unbekannten am frühen Dienstagabend im Bereich der Steinstraße beobachtet?

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz, Tel. 03581 468100) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)