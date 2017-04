Betrüger will Seniorin ausnehmen Ein unbekannter Anrufer wollte eine 78-jährige Sebnitzerin um ihr Geld bringen. Nur knapp entkam sie dem Betrug.

© Symbolfoto: dpa

Eine Seniorin wurde beinahe durch einen Betrüger um ihre Ersparnisse gebracht. Eine 78-jährige Seniorin erhielt am Montag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Berliner Gerichts. Dieser teilte der Dame mit, dass sie offene Rechnungen in Höhe von 3 600 Euro habe und diese begleichen sollte. Er forderte die Frau auf, durch zwei Auslandsüberweisungen den Betrag zu reduzieren. Gleichzeitig drohte der Anrufer, dass auch ihre Rente gepfändet werden könne. Der Unbekannte hatte die Frau soweit gebracht, dass sie sich auf den Weg machte, die Überweisung vorzunehmen.

Auf dem Weg zur Bank ging die Frau noch zu ihrem Optiker und erzählte ihm von ihrem Vorhaben, das Geld zu überweisen. Dieser wurde misstrauisch und machte die Frau auf den im Raum stehenden Betrug aufmerksam. Nach seinem Hinweis erstattete sie Anzeige bei der Polizei. So konnte ein Schaden abgewendet werden.

Am Dienstag erhielt die Frau erneut einen Anruf. Dieses Mal gab der Anrufer vor, ein Kriminalbeamter zu sein. Er bestätige die angebliche Richtigkeit der Gerichtsforderung. Er forderte die Frau nun erneut auf, die Überweisung vorzunehmen. Die Frau glaubte ihm und wollte sich schon auf den Weg zur Bank machen. Im gleichen Moment rief ein Polizist vom Revier Sebnitz, der am Vortag die Anzeige der Frau aufnahm, an. Durch diesen Anruf des wahren Beamten konnte abermals einen Schaden verhindert werden, teilt die Polizei mit. (szo)

Die Polizei rät: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag.

Geben Sie am Telefon keinerlei Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. Beenden Sie Telefongespräche mit Geldforderungen sofort!

Transferieren oder überweisen Sie kein Geld an unbekannte Personen!

Behördliche Zahlungsaufforderungen erfolgen schriftlich!

Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei.

zur Startseite