Betrüger wandert ins Gefängnis Auf der A17 wurde ein 39-Jähriger von der Bundespolizei kontrolliert, der seine Fahrt in Richtung JVA-Dresden fortsetzen konnte.

Breitenau. Ein 39-jähriger Rumäne musste seine Reise in Breitenau vorzeitig beenden. Bei einer Kontrolle in der Nacht zum Mittwoch am Rastplatz Am Heidenholz wurde er von den Beamten des Bundespolizeireviers Breitenau kontrolliert. Der Mann war in einem Kleintransporter mit rumänischer Zulassung unterwegs. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein nationaler Haftbefehl wegen Betrugs besteht. Der Gesuchte wurde am Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe in Höhe von 2448,95 Euro verurteilt. Sollte der Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht begleichen, droht für ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe. Seine Haftstrafe trat er allerdings nie an. Somit wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden gebracht, wo er jetzt seine Haftstrafe von 75 Tagen verbüßt. (szo)

