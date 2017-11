Betrüger unterwegs Ein 72-jähriger Mann fällt auf zwei Trickbetrüger rein, die ihm minderwertige Ware verkaufen.

Am Montagvormittag haben Trickbetrüger einen Senior (72) zum Kauf vermeintlich hochwertiger Ware verleitet.



Der 72-jährige Mann war auf der Dresdner Straße in Höhe des Friedhofs unterwegs, als ein silberfarbener VW mit Wiesbadener Kennzeichen (WI-) neben ihm stoppte. Der Fahrer fragte nach dem Weg. Als Dank für die Auskunft bot der Beifahrer dem Senior ein Messerset sowie Rasierapparate zu einem „Vorzugspreis“ von mehreren Hundert Euro an.



Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilte, einigte man sich letztlich auf einen Kaufpreis von 100 Euro. Die beiden Unbekannten fuhren den 72-Jährigen zu einem Geldinstitut. Dort hob der Senior das Geld ab und erhielt dafür die Ware. Später stellte sich heraus, dass diese von minderwertiger Qualität war.

In Dresden gab es am Montag einen ähnlichen Fall. Hier waren zwei Unbekannte mit dem sogenannten „Lederjackentrick“ unterwegs (siehe Medieninfo 691/17 der PD Dresden vom 14.11.17). (szo)



Die Polizei rät:

Trickbetrüger nutzen schamlos die Hilfsbereitschaft der Menschen aus! Übergeben Sie fremden Personen kein Geld für vermeintliche Notlagen! Ziehen Sie bei Zweifeln eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei.

