Betrüger und Diebe gefasst Mehrere kriminelle Osteuropäer fasste die Bundespolizei auf der A17. Die meisten landeten am Ende des Tages im Gefängnis.

Breitenau. Das Wochenende brachte der Bundespolizei mehrere Festnahmen und der Dresdner JVA neue Insassen. Ein 25-jähriger Bulgare muss 100 Tage im Gefängnis verbringen. Der junge Mann war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe, in Höhe 1820 Euro verurteilt wurden. Die Strafe konnte er bei der Kontrolle allerdings nicht bezahlen. Zudem stellten die Beamten fest, dass er erneut ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, was ein erneutes Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach sich zieht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige an die Justizvollzugs. Am Abend nahmen die Beamten einen 49-jährigen Ukrainer fest, gegen den ein Haftbefehl wegen vorsätzlicher Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorlag. Auch er wurde umgehend an die Justizvollzugsanstalt Dresden überstellt.

Einen rumänischen (22) und einen serbischen (48) Staatsangehörigen nahmen die Beamten am Samstag fest. Der Jüngere, der wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt wurde, konnte seine Reise nach Zahlung der vom Gericht auferlegten Geldstrafe in Höhe von 558,50 Euro fortsetzen. Für den Älteren ging es jedoch auf direkten Weg in die Justizvollzugsanstalt Dresden, da er die Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlen konnte. Er verbüßt jetzt eine 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Sonntag nahmen die Beamten drei weitere Gesuchte fest. Zwei Rumäninnen (29, 46), die wegen Diebstahls und Erschleichen von Leistungen gesucht wurden, konnten ihre Reise nach Zahlung der vom Gericht auferlegten Geldstrafen in Höhe von 125 Euro und 378,50 Euro fortsetzen. Für einen 29-jährigen Bulgaren ging aber direkt nach Dresden in die Justizvollzugsanstalt, da er des gemeinschaftlichen Raubes dringend verdächtig ist und mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.

