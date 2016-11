Betrüger, Trinker, Schmierfinken

Rechte Schmiereien Bautzen. 2000 Euro Schaden ist in der Nacht zu Mittwoch in Bautzen durch Graffiti entstanden. Die Täter schmierten augenscheinlich politisch rechts motivierte Schriftzüge an die Hauswände in der Erich-Pfaff-Straße und der Straße Taschenberg sowie an zwei Stromkästen und an Gebäude in der Mättigstraße. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Senioren bestohlen Bautzen. Mit einem üblen Trick ist Dienstagmittag ein älteres Ehepaar um 100 Euro gebracht worden. Die 80-jährige Frau wurde von einem Mann auf einem Parkplatz an der Töpferstraße gefragt, ob sie ihm zwei Euro wechseln könnte. Die Dame öffnete ihre Geldbörse und stellte fest, nicht genug Kleingeld zum Wechseln zu haben. Sie verwies auf ihren 82-jährigen Ehemann, der ein Stück hinter ihr lief. Dieser nahm seine Brieftasche und gab dem Mann zwei Ein-Euro-Münzen. Anschließend ging der Rentner mit seiner Frau zu einer Gaststätte. Als sie dort bezahlen wollten, bemerkten sie, dass 60 Euro aus dem Portemonnaie des Seniors gestohlen wurden und auch bei seiner Gattin 40 Euro fehlten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tätliche Auseinandersetzung Radeberg. Eine tätliche Auseinandersetzung soll sich am Dienstagabend auf dem Gelände eines Supermarktes an der Dr.-Albert-Dietze-Straße in Radeberg ereignet haben. Zeugen hatten die Polizei darüber informiert. Trotz sofortigem Einsatz einer Polizeistreife wurde keiner der Beteiligten mehr angetroffen. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen waren daran drei alkoholisierte Afghanen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sowie eine fünfköpfige Gruppe Deutscher aus dem Trinkermilieu beteiligt. Der Streit begann zunächst mit Beschimpfungen und ging in Tätlichkeiten über. Dabei verwendete einer der Deutschen auch einen Schlagstock. Durch Zeugen konnte ein 31-jähriger Deutscher bekannt gemacht werden, der offenbar Teil der beschriebenen Personengruppe war. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und Abläufen der Auseinandersetzung dauern an und werden von der Kriminalpolizei geführt.

Unter Alkohol Unfall gebaut Obergurig. Auf dem Kreisverkehr in Singwitz hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet. Ein 38-Jähriger ist mit seinem Lkw dort beim Ausfahren in Richtung Bautzen von der Straße abgekommen. Daran könnten die mehr als 1,7 Promille Alkohol in seinem Blut schuld gewesen sein. Das haben Polizisten gemessen, nachdem sie seine Fahne gerochen haben. Sie kassierten seinen Führerschein ein, mit dem Fall befasst sich nun die Staatsanwaltschaft.

Gestohlener Škoda ist wieder da Wachau. Vergangene Woche ist in Lomnitz ein Škoda Fabia gestohlen worden. Das schwarze Auto stand auf einem Grundstück an der Seifersdorfer Straße. Die Eigentümer bezifferten den Zeitwert des drei Jahre alten Wagens auf 7000 Euro. Nach einem Bürgerhinweis konnte das Auto auf der Kieswerkstraße in Ottendorf-Okrilla wieder aufgefunden werden. Nach einer kriminaltechnischen Untersuchung wurde der Pkw wieder an seinen Besitzer übergeben. Die Ermittlungen der Soko Kfz zum Diebstahl dauern an.