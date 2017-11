Betrüger sehr trickreich Der Enkeltrick wird inzwischen mit anderen Betrugsmaschen kombiniert. Und es werden minderwertige Waren teuer angeboten.

Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge. Sie haben es meist auf die Ersparnisse von Senioren abgesehen: Trickbetrüger. Die feilen immer wieder an ihrer Vorgehensweise und ändern die Taktik, um zum Ziel zu kommen.

So haben Telefonbetrüger am Dienstag versucht, mit einer Mischung aus Enkeltrick und falscher Polizeibeamter an Geld eines Dresdners zu kommen. Fast hätte der 80-Jährige geglaubt, am Telefon mit seinem Neffen zu sprechen. Doch der Mann wurde misstrauisch. Und blieb es, als sich ein zweiter Anrufer als Polizist aus Leipzig ausgab und sich auf das vorangegangene Gespräch bezog. Nachdem der Senior ihn und auch den falschen Neffen nach einem weiteren Anruf abgewimmelt hatte, verständige der Mann die Polizei, die ermittelt nun.

Am Montagvormittag haben Trickbetrüger einen 72 Jahre alten Mann zum Kauf vermeintlich hochwertiger Ware verleitet. Sie hielten mit ihrem Auto (VW mit Wiesbadener Kennzeichen) an und erkundigten sich nach dem Weg. Als Dank für die Auskunft bot der Beifahrer dem Senior ein Messerset sowie Rasierapparate zu einem „Vorzugspreis“ von mehreren Hundert Euro an. Letztlich einigte man sich auf einen Kaufpreis von 100 Euro. Später stellte sich heraus, dass die Waren minderwertig waren.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Auto kollidiert mit Radfahrer Bannewitz. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf am Dienstagmorgen die Untere Dorfstraße in Possendorf und wollte mit dem Auto nach links auf die Kreischaer Straße (S36) abbiegen. Dabei stieß sie mit einem in Richtung Ortsausgang fahrenden Radfahrer (51) zusammen. Sowohl der 51-Jährige als auch die 25-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Autokran stößt mit Subaru zusammen Sebnitz. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Tannertstraße in Sebnitz. Dort war kurz nach 7 Uhr ein 56-jähriger Fahrer mit einem Autokran unterwegs. Als er eine Linkskurve durchfuhr, ist der Kran mit einem entgegenkommenden Subaru zusammengestoßen, der von einem 61-Jährigen gesteuert wurde. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde von den Beamten mit etwa 2100 Euro beziffert. Reh läuft gegen Auto Lohmen. Am Montagnachmittag ereignete sich ein Wildunfall auf der Basteistraße, bei dem ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Die Fahrerin (59) eines Skoda fuhr auf der Basteistraße aus Richtung Dobra kommend in Richtung Lohmen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Tier tödlich verletzt wurde.

In Dresden gab es am Montag einen zweiten, ähnlichen Fall. Hier waren zwei Unbekannte mit dem sogenannten Lederjackentrick unterwegs, diesmal allerdings vergeblich. (szo)

Was die Polizei sonst noch vermeldet, lesen Sie im Anhang.

