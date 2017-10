Betrüger scheitern an Senioren Löbau-Zittau. Unbekannte Betrüger haben am Montag in mehreren Fällen vergeblich versucht, in der Oberlausitz an das Ersparte von Senioren zu kommen. Die Polizei hat von zehn Fällen erfahren, die sich in der überwiegenden Mehrzahl im Raum Zittau, Bernstadt, Cunewalde, Seifhennersdorf und Oberland zutrugen. Die Täter gingen immer nach derselben Masche vor. Sie riefen ältere, zumeist allein lebende Rentner an und gaben sich als Verwandte aus. Auch ließen sie die Senioren raten, wer denn am Telefon sei, und bestätigten danach die „Vermutung“. Anschließend gaukelten die Trickbetrüger ihnen in oft herzzerreißender Weise eine Notlage oder einen finanziellen Engpass vor und baten um Geld. Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der betroffenen Senioren. Sie waren auf Zack. Niemand fiel auf die Betrügereien herein. Die Angerufenen beendeten das Gespräch durch Auflegen und informierten die Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen fort.

Polizei schnappt Autodiebe Burkau/Zgorzelec. Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in Leipzig einen Toyota und einen Mazda gestohlen. Die Täter und ihre Komplizen kamen nicht weit. Bei Salzenforst sowie kurz hinter der polnischen Grenze war ihre Flucht zu Ende. Drei polnische Tatverdächtige im Alter von 21, 26 und 36 Jahren hat die Polizei vorläufig festgenommen. Gegen 1:45 Uhr fiel einer Streife der gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen am Burkauer Berg ein Toyota Yaris und ein Mazda 2 auf. Die beiden Autos mit Leipziger Kennzeichen fuhren zusammen in Richtung Görlitz. Die Zivilfahnder der Kriminalpolizei und Bundespolizeiinspektion Ebersbach stoppten den Toyota unweit der Rastanlage Oberlausitz-Süd auf dem Standstreifen. Der 21-jährige Fahrer leistete keinen Widerstand. Er war nicht im Besitz des Zündschlüssels, das Auto war anderweitig gestartet worden. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Der rote Mazda 2 fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Die Zivilfahnder informierten die anderen Streifen in der Umgebung. Einsatzkräfte der Bundespolizei Ludwigsdorf versuchten, den Kleinwagen hinter dem Autobahntunnel Königshainer Berge auf derA4 zu stoppen. Das misslang, weil der Mazda-Fahrer waghalsig und ohne Rücksicht auf Verluste fuhr. Das Auto flüchtete bei Ludwigsdorf nach Polen. Die Streifen der Bundespolizei eilten ihm hinterher, auch Streifen der zwischenzeitlich alarmierten polnischen Polizei griffen ein. Auf einem unbeleuchteten Streckenabschnitt sprang der Fahrer des bremsenden Mazda aus dem fahrenden Auto und rannte über die Mittelleitplanke in die Dunkelheit davon. Der führerlose Wagen fuhr weiter. Eine Streife der Bundespolizei setzte sich vor den Kleinwagen, ließ in auffahren und bremste ihn bis zum Stillstand ab. Die polnischen Beamten dokumentierten den Unfall und stellten den Mazda sicher. Gegen 3 Uhr kontrollierte eine weitere Streife der Fahndungsgruppe ( auf dem Autobahnparkplatz Am Wacheberg bei Weißenberg einen in Polen zugelassenen Hyundai. Die beiden 26 und 36 Jahre alten Insassen waren im Besitz mehrerer elektronischer Einbruchswerkzeuge, um auch ohne Zündschlüssel Autos öffnen und starten zu können. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten den Hyundai sowie die Tatwerkzeuge sicher. Offenbar handelte es sich bei den beiden um Komplizen.

Vorbildliche Autofahrer Niesky. Auf der Görlitzer Straße in Niesky gilt innerorts Tempo. Der Verkehrsüberwachungsdienst überprüfte am Montagvormittag, ob die Verkehrsteilnehmer sich daran hielten. Während der Kontrolle fuhren 1367 Fahrzeuge durch die Messstelle. Lediglich r zwei Fahrer waren schneller als erlaubt. Am zügigsten fuhr mit Tempo 64 ein in Niesky zugelassener BMW. Der Fahrer muss sich auf ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro einstellen.

Mann stürzt aus Fenster Neugersdorf. Ein 90-Jähriger ist am Montagmorgen in Neugersdorf aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses an der Weberstraße gestürzt. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden.

Garage aufgebrochen Walddorf. Wie die Polizei am Montag erfahren hat, sind in Walddorf am vergangenen Wochenende Unbekannte in eine Garage an der Käthe-Kollwitz-Straße eingedrungen. Die Täter entwendeten daraus zwei Kleinkrafträder der Marken Simson sowie Dafier, einen Rasenmäher und einen hydraulischen Wagenheber. An beiden Zweirädern waren keine Versicherungskennzeichen angebracht. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 1700 Euro. An der Garage entstand Sachschaden von etwa 100 Euro.

Gartengeräte und Moped entwendet Hainewalde. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in Hainewalde in eine Garage Am Butterberg eingedrungen. Die Täter entwendeten daraus einen Satz Winterräder, eine Kettensäge, einen Trimmer, einen Rasenmäher sowie eine abgemeldete Simson S51. Den Stehlschaden schätzte der Eigentümer auf rund 2000 Euro. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Fahrradfahrer schwer verletzt Großschönau. Ein Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag in Großschönau passiert.. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Octavia die Hauptstraße und überholte einen in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer, der gerade dabei war nach links abzubiegen. Die beiden kollidierten. Der 78-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte den Senior in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugenaufruf nach Einkaufswagen-Diebstahl Zittau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, welcher sich im Tagesverlauf des 12. Oktober 2017 in Zittau ereignet hat. Unbekannte hatten an der Südstraße 22 Einkaufswagen vom Gelände des Netto-Einkaufsmarktes entwendet. Dadurch entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Wer am Donnerstag, den 12. Oktober, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufsmarktes gemacht hat Auskunft zum Verbleib der Einkaufswagen geben kann, soll sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter 03583620 wenden.

Von Fahrbahn abgekommen Rietschen. Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag in Rietschen passiert. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat die B115. Kurz vor dem Ortseingang Rietschen kam er mit seinem Auto aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im rechten Straßengraben zum Stehen. Der 58 Jahre alte Fahrer verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Unternehmen schleppte den nicht mehr fahrbereiten Wagen ab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.