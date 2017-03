Betrüger scheitern

Diebe brechen Tresor auf

Nossen. Eine Gaststätte auf der Gartenstraße in Nossen hatten Diebe in der vergangenen Woche im Visier. Die unbekannten Täter hebelten an der Rückfront des Gebäudes ein Fenster zum Küchenbereich der Gaststätte auf und drangen in diese ein. Im Inneren hebelten sie zwei weitere Türen sowie ein Tresor im Tresenbereich auf. Sie entwendeten 235 Euro Bargeld, ein Radio und einen Laptop. Angaben zum entstandenen Sachschaden und zur Höhe des Stehlgutes liegen noch nicht vor.