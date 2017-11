Gerichtsbericht Betrüger oder Betrogene? Ein Unternehmerpaar soll Ware bei einem Großhändler bestellt haben, ohne zu bezahlen. Die Verhandlung läuft sehr zäh an.

Schon seit einiger Zeit versucht das Amtsgericht in Pirna, das Betrugsverfahren gegen ein Ehepaar aus dem Müglitztal voranzubringen. Aus unterschiedlichen Gründen waren aber bisher sämtliche Verhandlungstermine geplatzt. Dass zum letzten Termin im August nicht verhandelt werden konnte, lag an den Beschuldigten, denn da war nur der Mann vor Gericht erschienen. Ihm und seiner Frau, die seit Längerem krank ist, seien keine Ladungen zugestellt worden, hatte er damals erklärt. Der Angeklagte gab an, erst von seiner Anwältin vom Verhandlungstermin erfahren zu haben. Für die Richterin klang das sehr nach Ausrede. Dennoch blieb ihr nichts anderes übrig, als die Sache wieder zu verschieben. Nun waren die Eheleute vor Gericht erschienen, um sich den Betrugsvorwürfen zu stellen.

Katja und Mike M. hatten etliche Jahre in Heidenau einen Baustoffhandel betrieben, sie als Geschäftsführerin, er als Angestellter. Im Spätsommer 2011 soll Mike M. bei einem niedersächsischen Spezialisten für Fugenabdichtungen und Schalldämmung drei Bestellungen im Gesamtwert von rund 20 000 Euro aufgegeben, die Ware – spezielle Dichtbänder – aber nicht bezahlt haben.

Vor Gericht wehrte sich das Ehepaar gegen die Anschuldigung, sie hätten die Bänder geordert, weiterverkauft und den kompletten Erlös vorsätzlich für sich behalten. „Bis zum August 2011 haben wir immer alle Rechnungen beglichen“, betonte Mike M. und erklärte dann, dass ihm etwa im gleichen Zeitraum ein wichtiger Kunde, der regelmäßig große Posten Dichtbänder bei ihm gekauft hatte, weggebrochen war. Dieser Kunde hatte aber seinerseits auch Außenstände im Geschäft der Eheleute. „Damit waren wir wirtschaftlich in Schieflage geraten“, räumte der 45-Jährige ein. Alle Bemühungen, sich mit dem niedersächsischen Lieferanten zu einigen, seien gescheitert, weil sich die Geschäftsführung nicht auf eine Ratenzahlung einlassen wollte, erklärte er weiter.

Der Handelsvertreter der niedersächsischen Firma bestätigte, dass die Zusammenarbeit mit den Angeklagten lange Zeit sehr erfreulich verlaufen war. Tatsächlich, so sagte er dem Gericht, seien die Geschäfte so gut gegangen, dass man Katja und Mike M. vor Ort ein eigenes Lager eingerichtet hatte. Als die Angeklagten mit ihren Rechnungen aber in Rückstand gerieten, hatte er das Lager wieder auflösen müssen, erklärte der Mann.

Das sei aber nicht korrekt abgelaufen, stellte nun Mike M. seinerseits klar und verwies auf dem Umstand, dass seiner Firma aus den Lagerbeständen kaum etwas gutgeschrieben worden war, da der Hersteller behauptet hatte, die Ware sei überlagert gewesen.

Hat sich hier womöglich auch die Gegenseite nicht korrekt verhalten? Um das feststellen zu können, will das Gericht nun alle Unterlagen über die geschäftlichen Vorgänge zwischen dem Hersteller und den Angeklagten einsehen. Das könnte sich als schwierig erweisen, denn bislang hatte die niedersächsische Firma wenig zum Verfahren beigetragen. Der Prozess wird fortgesetzt.

