Betrüger manipulieren Geldautomat

Am Montagvormittag hat ein 32-Jähriger mehrere Computerspiele in einem Elektronikmarkt an der Dohnaer Straße gestohlen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorfall und stellte den Deutschen zur Rede. Dieser schlug daraufhin um sich und versuchte zu fliehen. Dem Ladenpersonal gelang es jedoch, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Renitente Ladendiebin

Zeit: 23.01.2017, 12.30 Uhr; Ort: Dresden-Johannstadt

Dresdner Polizeibeamten haben am Montagmittag eine renitente Ladendiebin vorläufig festgenommen. Die Deutsche hatte in einem Einkaufsmarkt am Straßburger Platz verschiedene Lebensmittel sowie zwei Plüschtiere gestohlen. Ein Ladendetektiv war auf den Vorfall aufmerksam geworden und sprach die 29-Jährige an. Sie schlug dem Detektiv daraufhin ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Die Frau wird sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.