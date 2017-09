Betrüger hat es auf Senioren abgesehen Polizei sucht Zeugen eines Betruges in Görlitz-Weinhübel.

Wenn Fremde vor ihrer Haustür stehen, sollten ihnen Senioren mit einer gesunden Portion Skepsis begegnen - Betrüger nutzen oft die Hilfsbereitschaft und Arglosigkeit älterer Menschen aus. © gms

Görlitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einer möglichen Betrugshandlung, die sich bereits am 23. August in Weinhübel ereignet hat. Damals meldeten sich Anwohner bei der Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein derzeit noch Unbekannter vorrangig ältere Menschen ansprach und von diesen Geld forderte. So erbeutete der Gauner einen dreistelligen Euro-Betrag von einer 89-Jährigen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Die Rentnerin hatte aus dem Fenster ihres Wohnhauses an der Julius-Motteler-Straße geschaut, als der Betrüger sie ansprach. Der Unbekannte forderte von der Seniorin Geld aufgrund angeblich nicht bezahlter Krankentransporte. Gutgläubig ließ die Rentnerin den Mann in ihre Wohnung und übergab ihm den offenen Betrag.

Der dreiste Betrüger soll etwa 185 Zentimeter groß, von schlanker Gestalt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Er soll deutsch gesprochen haben und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Zeugen, welche den Mann ebenfalls in Weinhübel beobachtet haben, von ihm angesprochen wurden oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Görlitz unter 03581 6500 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. (szo/pc)

